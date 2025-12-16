Politico: страны — соседи России из ЕС запросят больше средств на оборону

По мнению властей государств, расходы по обеспечению безопасности в данном регионе не должны ложиться на плечи отдельных стран. Лидеры хотят, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2028−2034 ггоды предусматривал соответствующее целевое выделение средств.
По словам одного из собеседников издания, лидеры этих стран хотят, чтобы ЕС предложил им «новые финансовые возможности», а также «финансовые инструменты, функционирующие на принципе солидарности».
16 декабря в Хельсинки пройдет саммит стран ЕС с участием представителей Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.
Неназванный источник заявил агентству Bloomberg, что после саммита ожидается совместное коммюнике. Лидеры стран представят свою позицию по проекту «стена дронов», предполагающему защиту от БПЛА, и инициативе по военной мобильности.
По утверждению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, «Евросоюзу необходимо укрепить границы на востоке» сообщества из-за якобы имевших место «гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства». Ожидается, что во время саммита страны договорятся углубить сотрудничество в области обороны.