Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico: страны — соседи России из ЕС запросят больше средств на оборону

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры восьми стран Евросоюза, расположенных рядом с Россией, будут добиваться на саммите в Хельсинки во вторник, 16 декабря, выделения средств на оборону из общих средств сообщества. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников европейских правительств.

Источник: AP 2024

По мнению властей государств, расходы по обеспечению безопасности в данном регионе не должны ложиться на плечи отдельных стран. Лидеры хотят, чтобы следующий долгосрочный бюджет ЕС на 2028−2034 ггоды предусматривал соответствующее целевое выделение средств.

По словам одного из собеседников издания, лидеры этих стран хотят, чтобы ЕС предложил им «новые финансовые возможности», а также «финансовые инструменты, функционирующие на принципе солидарности».

16 декабря в Хельсинки пройдет саммит стран ЕС с участием представителей Финляндии, Швеции, Эстонии, Латвии, Литвы, Польши, Румынии и Болгарии.

Неназванный источник заявил агентству Bloomberg, что после саммита ожидается совместное коммюнике. Лидеры стран представят свою позицию по проекту «стена дронов», предполагающему защиту от БПЛА, и инициативе по военной мобильности.

По утверждению премьер-министра Финляндии Петтери Орпо, «Евросоюзу необходимо укрепить границы на востоке» сообщества из-за якобы имевших место «гибридных операций, кибератак и нарушений воздушного пространства». Ожидается, что во время саммита страны договорятся углубить сотрудничество в области обороны.

Узнать больше по теме
Евросоюз (ЕС): многообразие в поисках единства
Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
Читать дальше