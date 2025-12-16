Politico: страны — соседи России из ЕС запросят больше средств на оборону

БРЮССЕЛЬ, 16 декабря. /ТАСС/. Лидеры восьми стран Евросоюза, расположенных рядом с Россией, будут добиваться на саммите в Хельсинки во вторник, 16 декабря, выделения средств на оборону из общих средств сообщества. Об этом сообщила газета Politico со ссылкой на трех неназванных чиновников европейских правительств.