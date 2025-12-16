828 тонн реагентов высыпали на улицы Новосибирска за сутки

В Новосибирске дорожные службы ведут круглосуточную работу по уборке снега. За прошедшие сутки из города вывезли более 27 тысяч кубометров снега. На обработку улично-дорожной сети использовали 828 тонн реагентов. Специалисты очистили 225 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 338 пешеходных переходов, 309 остановок общественного транспорта и 149 лестниц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.