828 тонн реагентов высыпали на улицы Новосибирска за сутки

С магистралей и улиц города вывезено более 27 тысяч кубометров снега.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирске дорожные службы ведут круглосуточную работу по уборке снега. За прошедшие сутки из города вывезли более 27 тысяч кубометров снега. На обработку улично-дорожной сети использовали 828 тонн реагентов. Специалисты очистили 225 парковок, островков безопасности, заездных карманов, 338 пешеходных переходов, 309 остановок общественного транспорта и 149 лестниц. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

— В рамках работ по уборке снега подмели 1 421 километр тротуаров и дорог, а также выполнили грейдирование 264 километров, — добавили в пресс-службе.

Задействованы 700 единиц техники в дневную и ночную смены. В ручной уборке приняли участие 301 человек.

Снегоуборочные работы продолжаются на улицах: Гоголя, Фрунзе, Ипподромской, Владимировской, Титова, Станиславского, Танкистов, Немировича-Данченко, Зорге, Чапаева, Первомайской, Мясниковой, Гребенщикова, Новоуральской, Красина, Адриена Лежена, Маковского, Федосеева, Арбузова, Шатурской, Российской, Печатников, Бердышева, на Красном проспекте, площади Калинина и других.