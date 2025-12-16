Ричмонд
-2°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Wildberries запустила сервис такси в Узбекистане

Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане.

Источник: Владимир Гердо/ТАСС

ТАШКЕНТ, 16 дек — РИА Новости. Wildberries запустила сервис заказа такси WB Taxi в Узбекистане, на первом этапе им можно воспользоваться только в Ташкенте, сообщает пресс-служба компании.

«Wildberries запустила мобильное приложение для заказа такси WB Taxi в Узбекистане. Приложение опубликовано в Play Market и App Store в Узбекистане», — говорится в пресс-релизе.

По данным компании, поездками WB Taxi можно воспользоваться только в Ташкенте, доступны четыре тарифа обслуживания.

В ноябре компания сообщала, что на первом этапе услугами сервиса смогут воспользоваться сотрудники и партнеры маркетплейса. Следующие этапы развития WB Taxi в Узбекистане будут включать расширение географии работы и постепенное открытие сервиса для широкой аудитории.

В июле Wildberries запустила бета-тестирование сервиса такси WB Taxi в Минске — первыми им смогли также воспользоваться клиенты маркетплейса.

Узнать больше по теме
Компания Wildberries: от создания до слияния с Russ
Крупнейший российский интернет-магазин международного уровня начал работать в 2004 году. Создала его мама в декрете Татьяна Бакальчук. Сегодня владелица Wildberries — одна из богатейших женщин России и мира. Историю компании читайте в нашем материале.
Читать дальше