Дефицит торгового баланса Молдовы превысил 30%

По сравнению с октябрем 2024 года экспорт увеличился на 23,7%, а импорт — на 25,7%. В период с января по октябрь 2025 года экспорт составил 3035,3 млн долларов США, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а импорт достиг 8844,1 млн долларов США, увеличившись на 19,4%.