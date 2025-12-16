Дефицит торгового баланса Молдовы превысил 30%

Степень покрытия импорта экспортом снизилась до 34,3%, отмечает НБС.
В октябре 2025 года экспорт Республики Молдова увеличился на 18,5% по сравнению с сентябрем, достигнув 409,2 млн долларов США, а импорт вырос на 6,2%, до 995,5 млн долларов США.
По сравнению с октябрем 2024 года экспорт увеличился на 23,7%, а импорт — на 25,7%. В период с января по октябрь 2025 года экспорт составил 3035,3 млн долларов США, что на 2,9% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, а импорт достиг 8844,1 млн долларов США, увеличившись на 19,4%.
Европейский союз остается основным торговым партнером. В январе-октябре 2025 года экспорт в ЕС составил 68,2% от общего объема, а импорт из ЕС — 54,0%. Румыния была основным направлением экспорта и основной страной происхождения импорта.
Данные НБС показывают, что торговый дисбаланс продолжает углубляться на фоне ускоренного роста импорта по сравнению с экспортом.