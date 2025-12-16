Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Производство молока выросло в Беларуси более чем на 220 тысяч тонн

МИНСК, 16 дек — Sputnik. Более 8,2 млн тонн молока произведено в сельскохозяйственных организациях страны за январь-ноябрь нынешнего года, сообщает Белстат.

Источник: Sputnik.by

Более точная цифра — 8246,6 тысячи тонн. Если сравнивать этот объем с показателем, который был в январе-ноябре прошлого года, то производство выросло на 2,7%. При этом как сейчас, так и на тот момент поголовье коров в стране было одно и то же — 1,4 млн голов.

Молоко и молочная продукция остаются одними из основных экспортных продуктов. По данным Минсельхозпрода, 70% продукции, которая производится в стране, уходит на экспорт.

В 2024 году почти весь импорт «молочки» в России заняла именно белорусская продукция. При этом на внутреннем рынке в самой Беларуси молочная продукция является довольно популярной. По информации Минсельхозпрода, страна, к примеру, занимает второе место в мире по потреблению сливочного масла (5 кг на человека в год).

Также на одного жителя республики приходится 118 килограммов молока, кефира, ряженки и йогурта в год. Это самый высокий показатель в мире.