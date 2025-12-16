Производство молока выросло в Беларуси более чем на 220 тысяч тонн

Более точная цифра — 8246,6 тысячи тонн. Если сравнивать этот объем с показателем, который был в январе-ноябре прошлого года, то производство выросло на 2,7%. При этом как сейчас, так и на тот момент поголовье коров в стране было одно и то же — 1,4 млн голов.
Молоко и молочная продукция остаются одними из основных экспортных продуктов. По данным Минсельхозпрода, 70% продукции, которая производится в стране, уходит на экспорт.
В 2024 году почти весь импорт «молочки» в России заняла именно белорусская продукция. При этом на внутреннем рынке в самой Беларуси молочная продукция является довольно популярной. По информации Минсельхозпрода, страна, к примеру, занимает второе место в мире по потреблению сливочного масла (5 кг на человека в год).
Также на одного жителя республики приходится 118 килограммов молока, кефира, ряженки и йогурта в год. Это самый высокий показатель в мире.