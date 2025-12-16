Белстат сказал о замедлении роста доходов белорусов

В октябре зарплата в общем объеме реальных доходов составила 66,3%, что на 0,1% меньше, чем месяцем ранее. Доля пенсий, пособий, стипендий и иных трансфертов населению составила 21,9%, доходов от предпринимательской деятельности — 7,4% (плюс 0,1%), а доходов от собственности и других доходов — 4,4%. Отмечается, что по итогам сентября годовой прирост был несколько выше.