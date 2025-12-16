Ричмонд
В Приднестровье поступил транш финансовой помощи из России

ТИРАСПОЛЬ, 16 дек — РИА Новости. Очередной транш финансовой помощи из России для доплат пенсионерам поступил в Приднестровье, сообщает во вторник пресс-служба главы Приднестровской Молдавской республики (ПМР).

Источник: Sputnik / Mihai Caraus

«В Приднестровье поступил очередной транш российской финансовой помощи. Средства предназначены для доплат пенсионерам. Это совместный приднестровско-российский гуманитарный проект», — говорится в сообщении.

Уточняется, что такую доплату получат порядка 150 тысяч человек, независимо от того, получают ли они пенсию из приднестровского бюджета или из российского. Выплата производится за полгода, в этот раз за июль-декабрь 2025 года пенсионеры получат по 900 приднестровских рублей (55 долларов).

Глава ПМР поручил безотлагательно провести все подготовительные процедуры, чтобы пенсионеры получили на карты свои деньги в конце текущей — начале следующей недели.

Россия оказывает финансовую помощь Приднестровью с 2008 года.

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией.

