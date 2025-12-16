Ричмонд
В Керчи за 831 млн рублей сделают капитальный ремонт набережной

Работы выполнят в 2026—2027 годах.

Источник: Комсомольская правда

В Керчи планируют сделать капитальный ремонт берегоукрепительных сооружений набережной, на эти цели потратят 831 млн рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава администрации Олег Каторгин.

Градоначальник рассказал, что Министерство жилищной политики и государственного строительного надзора Крыма приступили к заключению контракта на разработку проекта капремонта берегоукрепительных сооружений набережной. Ранее объекты передали в республиканскую собственность.

«Это часть набережной, расположенная непосредственно по урезу воды (от Генмола по зону отдыха “Утинка”)», — пояснил Каторгин.

Планируется, что разработка проекта и прохождение госэкспертизы завершатся во втором квартале 2026 года. Сам ремонт выполнят в 2026—2027 годах.

«Данные работы — фундаментальный этап. Они открывают путь к комплексному благоустройству всей набережной», — заключил Каторгин.