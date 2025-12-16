Правительство предоставит налоговые льготы для владельцев ипотечных кредитов

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, налогоплательщикам необходимо иметь кредитный договор и выписку из банковского счета, подтверждающую сумму выплаченных процентов, а также подать в Государственную налоговую службу декларацию о подоходном налоге за 2025 год, в которой они должны будут указать расходы, понесенные на выплату процентов по ипотечному кредиту.