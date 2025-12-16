Правительство предоставит налоговые льготы для владельцев ипотечных кредитов

По ее словам, налогоплательщики смогут уменьшить свой налогооблагаемый доход на сумму процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, до 16 100 леев в год (около 815 евро). Эта возможность будет доступна тем, кто приобрел свое первое жилье в кредит и не является бенефициаром государственных программ, таких как «Prima Casa» (Первое жилье).
В случае совместного владения жильем право на вычет предоставляется каждому из супругов пропорционально их доле. При этом общая сумма вычета, предоставляемого обоим супругам, не может превышать потолок в 16 100 леев в год.
Для того чтобы воспользоваться этой льготой, налогоплательщикам необходимо иметь кредитный договор и выписку из банковского счета, подтверждающую сумму выплаченных процентов, а также подать в Государственную налоговую службу декларацию о подоходном налоге за 2025 год, в которой они должны будут указать расходы, понесенные на выплату процентов по ипотечному кредиту.
По словам депутата, льгота входит в пакет продвигаемых властями налоговых мер, направленных на поддержку доступа к жилью и снижение финансового бремени для молодых семей и людей, приобретающих свое первое жилье.