Правительство предоставит налоговые льготы для владельцев ипотечных кредитов

КИШИНЕВ, 16 дек — Sputnik. Налоговый вычет по выплаченным процентам будет предоставлен за 2025 год тем, кто взял кредит на приобретение первого жилья, об этом объявила депутат от партии PAS Виктория Белоус.

Источник: Sputnik.md

По ее словам, налогоплательщики смогут уменьшить свой налогооблагаемый доход на сумму процентов, уплаченных по ипотечному кредиту, до 16 100 леев в год (около 815 евро). Эта возможность будет доступна тем, кто приобрел свое первое жилье в кредит и не является бенефициаром государственных программ, таких как «Prima Casa» (Первое жилье).

В случае совместного владения жильем право на вычет предоставляется каждому из супругов пропорционально их доле. При этом общая сумма вычета, предоставляемого обоим супругам, не может превышать потолок в 16 100 леев в год.

Для того чтобы воспользоваться этой льготой, налогоплательщикам необходимо иметь кредитный договор и выписку из банковского счета, подтверждающую сумму выплаченных процентов, а также подать в Государственную налоговую службу декларацию о подоходном налоге за 2025 год, в которой они должны будут указать расходы, понесенные на выплату процентов по ипотечному кредиту.

По словам депутата, льгота входит в пакет продвигаемых властями налоговых мер, направленных на поддержку доступа к жилью и снижение финансового бремени для молодых семей и людей, приобретающих свое первое жилье.