Нацбанк не исключил снижения ставки рефинансирования в 2026 году

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель правления Национального банка Роман Головченко не исключил снижения ставки рефинансирования в 2026 году. Об этом он заявил в беседе с журналистами по итогам заседания правления Нацбанка, на котором были утверждены основные направления денежно-кредитной политики Беларуси на 2026 год, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Как заявил глава Нацбанка, регулятор не планирует значимых изменений в процентной политике. «По нашим оценкам, процентные ставки сохранятся вблизи текущих уровней. Если по факту инфляция будет замедляться быстрее, чем в нашем прогнозе, то мы не исключаем действий по снижению ставки рефинансирования и, соответственно, процентных ставок по депозитам и кредитам», — отметил Роман Головченко.

По его оценке, спред в 2−3% между уровнем инфляции и ставкой рефинансирования является оптимальным.

«Но привязка к уровню инфляции не жесткая. Это один из основных факторов, но не единственный. Есть и другие факторы, которые учитываются нашими аналитиками. Конечно же, этот инструмент является весьма действенным, и в случае, если мы будем видеть устойчивое снижение инфляции, конечно, при прочих условиях будем рассматривать варианты снижения ставки рефинансирования. Но то же самое справедливо и в обратную сторону, если будут проявляться некие неблагоприятные факторы, также мы будем рассматривать вопрос повышения ставки рефинансирования. Но пока мы не видим факторов, которые бы толкали сильно процесс в ту или иную сторону. Пока ожидания по инфляции осторожно оптимистичные. Мы видим не очень типичное для декабря замедление инфляции, в том числе по продовольственной группе товаров. Посмотрим, как будут развиваться события. Если время для этого придет, будем принимать решения в части денежно-кредитной политики», — отметил председатель правления Нацбанка.

Ставка рефинансирования в Беларуси на данный момент установлена в размере 9,75% годовых.