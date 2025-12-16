Нацбанк не исключил снижения ставки рефинансирования в 2026 году

«Но привязка к уровню инфляции не жесткая. Это один из основных факторов, но не единственный. Есть и другие факторы, которые учитываются нашими аналитиками. Конечно же, этот инструмент является весьма действенным, и в случае, если мы будем видеть устойчивое снижение инфляции, конечно, при прочих условиях будем рассматривать варианты снижения ставки рефинансирования. Но то же самое справедливо и в обратную сторону, если будут проявляться некие неблагоприятные факторы, также мы будем рассматривать вопрос повышения ставки рефинансирования. Но пока мы не видим факторов, которые бы толкали сильно процесс в ту или иную сторону. Пока ожидания по инфляции осторожно оптимистичные. Мы видим не очень типичное для декабря замедление инфляции, в том числе по продовольственной группе товаров. Посмотрим, как будут развиваться события. Если время для этого придет, будем принимать решения в части денежно-кредитной политики», — отметил председатель правления Нацбанка.