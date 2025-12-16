Финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси

В Беларуси начал работать финансовый маркетплейс «Финмаркет», сообщило БелТА.
Так, финансовый маркетплейс запустила Белорусская валютно-фондовая биржа. В 2025-м реализован первый этап запуска платформы и на данный момент вторичного рынка на маркетплейсе пока нет. При этом уже можно приобретать акции и облигации.
Для защиты инвесторов на площадке реализуются только ценные бумаги, которые прошли процедуру листинга и включены в котировальные листы биржи. В отдельном «третьем» списке — ценные бумаги, по которым не раскрывается отчетность и не предоставляется анализ. Такие ценные бумаги технически можно обращать, но купить на маркетплейсе нельзя.
Доступ к площадке будет возможен через сайт БВФБ или напрямую через браузер. Также в Нацбанке подчеркнули, что платформа «Финмаркет» — это не просто цифровой сервис.
— «Финмаркет» — это шаг к формированию современной, открытой и технологичной инфраструктуры, которая обеспечит гражданам удобный и безопасный доступ к финансовым услугам, — прокомментировал Александр Егоров, первый замглавы правления Нацбанка.
Отмечается, что в первую очередь финансовый маркетплейс напрямую улучшит доступность инструментов фондового рынка для физлиц. И уже сейчас на площадке можно приобретать финансовые продукты без необходимости посещать финучреждение.
Так, белорусы будут получать качественные финансовые продукты онлайн и открывать счета депо без посещения депозитария, заключать договоры физически.
Планируется, что в 2026-м на платформе будут доступны банковские и страховые продукты: депозиты, банковские карты, кредиты, расчетные услуги. У белорусов будет возможность сравнивать предложения разных банков с их интерфейсами, приложениями и тарифами, появятся страховые продукты.
— Возможно, добавим токены. Линейка будет широкой, — заключил председатель правления БВФБ Андрей Аухименя.
Ранее мы писали о том, что финансовый маркетплейс планируют создать в Беларуси.
Еще Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.
Также Белстат сказал о замедлении роста доходов белорусов.