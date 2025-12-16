Финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси

Для защиты инвесторов на площадке реализуются только ценные бумаги, которые прошли процедуру листинга и включены в котировальные листы биржи. В отдельном «третьем» списке — ценные бумаги, по которым не раскрывается отчетность и не предоставляется анализ. Такие ценные бумаги технически можно обращать, но купить на маркетплейсе нельзя.