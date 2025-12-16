Ричмонд
-4°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси

Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования, влияющей на процент по кредитам.

Источник: Комсомольская правда

Глава Нацбанка Роман Головченко высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси, передает БелТА.

Так, по итогам заседания правления Нацбанка, Головченко заявил, что не исключено снижение ставки рефинансирования в Беларуси 2026 году.

Он пояснил, что Нацбанк не планирует значимых изменений в процентной политике. И процентные ставки, как оценивает финрегулятор, будут сохранены «вблизи текущих уровней». А при замедлении инфляции, может быть снижена и ставка рефинансирования.

— Если по факту инфляция будет замедляться быстрее, чем в нашем прогнозе, то мы не исключаем действий по снижению ставки рефинансирования и, соответственно, процентных ставок по депозитам и кредитам, — констатировал Головченко.

Напомним, от ставки рефинансирования зависит размер процентной ставки по вкладам и кредитам для населения, что волнует многих белорусов.

В начале ноября глава Нацбанка сказал, будут ли повышать ставку рефинансирования в Беларуси.

Еще финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.

Тем временем Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.

Также Белстат сказал о замедлении роста доходов белорусов.