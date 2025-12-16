Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси

Глава Нацбанка Роман Головченко высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси, передает БелТА.
Так, по итогам заседания правления Нацбанка, Головченко заявил, что не исключено снижение ставки рефинансирования в Беларуси 2026 году.
Он пояснил, что Нацбанк не планирует значимых изменений в процентной политике. И процентные ставки, как оценивает финрегулятор, будут сохранены «вблизи текущих уровней». А при замедлении инфляции, может быть снижена и ставка рефинансирования.
— Если по факту инфляция будет замедляться быстрее, чем в нашем прогнозе, то мы не исключаем действий по снижению ставки рефинансирования и, соответственно, процентных ставок по депозитам и кредитам, — констатировал Головченко.
Напомним, от ставки рефинансирования зависит размер процентной ставки по вкладам и кредитам для населения, что волнует многих белорусов.
