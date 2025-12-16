МИД Беларуси сказал об экспорте калийных удобрений на фоне снятия США санкций

В Министерстве иностранных дел сказали об экспорте белорусского калия на фоне снятия американских санкций, пишет БелТА.
Напомним, спецпосланник США Джон Коул заявил о снятии санкций с белорусского калия. После чего пресс-секретарь президента Беларуси Наталья Эйсмонт сказала, что Беларусь готова экспортировать калийные удобрения через любые порты.
Сейчас в МИД высказались о поставках белорусского калия. Внешнеполитическое ведомство назвало это актуальным и горячим вопросом, напомнив, что Беларусь является крупнейшим производителем калийных удобрений в мире и входит в тройку лидеров.
Представитель МИД отметил, что общеизвестны сложности с поставкой белорусских калийных удобрений. Как известны и «тихие успехи» в этом плане.
— Общеизвестны тихие успехи, которые позволяют нам продолжить поставки калийных удобрений в ряд стран, там, где есть необходимость прежде всего в калийных удобрениях, — прокомментировал первый замглавы МИД Сергей Лукашевич.
Дипломат добавил, что поставки калия в Африку регулируются запросами африканских стран. И указала, что также существуют вопросы логистики и вопросы экономической целесообразности, как для покупателей, так и для продавца.
Тем временем МИД Литвы заявил, что ЕС не обсуждает снятие санкций с белорусского калия.
