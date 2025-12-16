Ричмонд
-5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нацбанк хочет ограничить размер банковской комиссии за операции

Нацбанк сказал об ограничении размера банковских комиссионных вознаграждений в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

В Беларуси может быть ограничен размер банковских комиссионных вознаграждений. Об этом сообщили в Национальном банке, пишет Sputnik Беларусь.

Так, председатель правления Нацбанка Роман Головченко сказал о продолжении активной работы с белорусскими банками по развитию платежной инфраструктуры и безналичных розничных платежей, в том числе за счет оптимизации уплачиваемых банку комиссий.

Головченко добавил, что уже в ближайшее время Нацбанк примет решение по расширению перечня бесплатных банковских услуг, прежде всего, для физлиц. А также будет принято решение по ограничению размера комиссионных вознаграждений, которые банки взимают за совершение операций.

— Все эти вознаграждения должны быть экономически обоснованными и целесообразными, — констатировал он.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси: «Пока вне контроля».

Еще Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси.

Тем временем финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.

А ранее Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше