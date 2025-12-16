Нацбанк хочет ограничить размер банковской комиссии за операции

В Беларуси может быть ограничен размер банковских комиссионных вознаграждений. Об этом сообщили в Национальном банке, пишет Sputnik Беларусь.
Так, председатель правления Нацбанка Роман Головченко сказал о продолжении активной работы с белорусскими банками по развитию платежной инфраструктуры и безналичных розничных платежей, в том числе за счет оптимизации уплачиваемых банку комиссий.
Головченко добавил, что уже в ближайшее время Нацбанк примет решение по расширению перечня бесплатных банковских услуг, прежде всего, для физлиц. А также будет принято решение по ограничению размера комиссионных вознаграждений, которые банки взимают за совершение операций.
— Все эти вознаграждения должны быть экономически обоснованными и целесообразными, — констатировал он.
Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко покритиковал рост размера комиссионного вознаграждения в банках Беларуси: «Пока вне контроля».
Еще Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси.
Тем временем финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.
А ранее Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.