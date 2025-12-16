Топ-менеджер Т2 Кравцова: мобильная связь усиливает эффективность работы с клиентом

— Рынок быстро меняется, но ключевая логика остается прежней: мобильная связь становится тем самым «клеем», который укрепляет связь продуктов экосистемы и усиливает эффективность работы с клиентом. Практически все партнеры, которые приходят к нам с запросом по запуску собственного виртуального мобильного оператора, уже имеют собственную клиентскую базу. У них нет потребности выходить на телеком-рынок в качестве самостоятельных игроков. Такие компании, скорее, хотят органично встроить мобильную связь в свой основной бизнес, сделать ее дополнительной точкой соприкосновения с аудиторией. Лояльность клиента растет вместе с частотой взаимодействия, и все сервисы партнера еще крепче связываются между собой.