VK и «Пятерочка» запускают эксклюзивную линейку лимонадов

Компании VK и «Пятерочка» разработали совместную линейку напитков «VK Лимонад». Коллекция включает несколько фруктовых вкусов. Первый из них — «Тропилайм» — уже продается магазинах сети в Москве и Подмосковье, а с 20 декабря станет доступен по всей России.

Диана Потапова
Автор Новости Mail

Коммерческий директор торговой сети «Пятерочка» Денис Вечканов считает, что новая мощная коллаборация с VK — это еще один шаг в направлении работы с молодежью.

«Мы рады, что новинка выходит в преддверии всеми любимого праздника, и надеюсь, что яркий вкус дополнит новогоднее настроение», — прокомментировал выход новинки Вечканов.

Позже ассортимент расширится — его дополнят новые вкусы. Упаковка напитка выполнена в ярких цветах и украшена стикерами. Представители компаний отмечают, что продукт представлен в средней ценовой категории.

В следующем году коллекция «VK Лимонад» пополнит полки магазинов сети «Пятерочка» по всей стране.

«VK Лимонад — это не просто еще одна коллаборация, это масштабный федеральный проект, который переводит эмоции от виртуального общения и контента в реальность», — уверена вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова.