VK и «Пятерочка» запускают эксклюзивную линейку лимонадов

Компании VK и «Пятерочка» разработали совместную линейку напитков «VK Лимонад». Коллекция включает несколько фруктовых вкусов. Первый из них — «Тропилайм» — уже продается магазинах сети в Москве и Подмосковье, а с 20 декабря станет доступен по всей России.