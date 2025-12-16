VK и «Пятерочка» запускают эксклюзивную линейку лимонадов

Коммерческий директор торговой сети «Пятерочка» Денис Вечканов считает, что новая мощная коллаборация с VK — это еще один шаг в направлении работы с молодежью.
«Мы рады, что новинка выходит в преддверии всеми любимого праздника, и надеюсь, что яркий вкус дополнит новогоднее настроение», — прокомментировал выход новинки Вечканов.
Позже ассортимент расширится — его дополнят новые вкусы. Упаковка напитка выполнена в ярких цветах и украшена стикерами. Представители компаний отмечают, что продукт представлен в средней ценовой категории.
«VK Лимонад — это не просто еще одна коллаборация, это масштабный федеральный проект, который переводит эмоции от виртуального общения и контента в реальность», — уверена вице-президент по B2B-коммерции и операционному управлению VK Элина Исагулова.