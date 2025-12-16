Ричмонд
Глава Нацбанка Головченко сказал, что будет с белорусским рублем в 2026 году

Глава Нацбанка дал прогноз по курсу белорусского рубля в 2026 году.

Источник: Комсомольская правда

В Национальном банке Беларуси сказали, что будет с белорусским рублем в 2026 году, пишет Sputnik Беларусь.

Так, председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, дал прогноз по белорусскому рублю на следующий год.

Глава Нацбанка пояснил, что и в 2026-м курс белорусского рубля будет оставаться плавающим.

Также Головченко сообщил, что Нацбанк хочет ограничить размер банковской комиссии за операции.

Еще Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси.

Тем временем финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.

А ранее Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.