Глава Нацбанка Головченко сказал, что будет с белорусским рублем в 2026 году

В Национальном банке Беларуси сказали, что будет с белорусским рублем в 2026 году, пишет Sputnik Беларусь.
Так, председатель правления Национального банка Беларуси Роман Головченко, дал прогноз по белорусскому рублю на следующий год.
Глава Нацбанка пояснил, что и в 2026-м курс белорусского рубля будет оставаться плавающим.
Также Головченко сообщил, что Нацбанк хочет ограничить размер банковской комиссии за операции.
Еще Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси.
Тем временем финансовый маркетплейс с акциями и облигациями начал работать в Беларуси.
А ранее Минфин сказал, как белорусам вернуть деньги после кражи их мошенниками.