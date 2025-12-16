В Ростове-на-Дону утвердили трехлетний бюджет

Согласно принятому решению, доходная и расходная части бюджета будут сокращены на 17,4 млрд руб. Основная причина уменьшения — сокращение безвозмездных поступлений. При этом субвенции выросли на 251 млн руб., иные межбюджетные трансферты — на 94,8 млн руб. Наибольшее сокращение связано с проектом модернизации трамвайной инфраструктуры из-за отсутствия согласованной проектно-сметной документации. Согласно сообщению, министерство транспорта Ростовской области работает над заключением дополнительного соглашения о предоставлении федеральной субсидии на 2026−2027 годы.