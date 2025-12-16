Суд ввел наблюдение в отношении нижегородского производителя ягод

Арбитражный суд Нижегородской области ввел процедуру наблюдения в рамках дела о банкротстве ООО «Рассвет» (г. Сергач Нижегородской области). Об этом сообщается в картотеке дел суда. С иском о банкротстве обратилось АО «Сергачский сахарный завод», входящее в агрохолдинг «Просторы», с требованием взыскать 3,15 млн рублей, которые включены в реестр требований третьей очереди.
ООО «Рассвет» с 2017 года занимается промышленным производством ягод (голубики, малины, клубники, ежевики) и владеет товарным знаком «Ягодный рассвет». Предприятие связано с предпринимателем Дмитрием Аржановым, который сейчас находится под судом по обвинению в хищениях.
«Сергачский сахарный завод» ранее также был связан с Аржановым, но затем вошел в агрохолдинг «Просторы» и с конца 2024 года выиграл несколько исков к «Рассвету» о взыскании арендной платы. Заседание по рассмотрению вопроса о применении к должнику последующей процедуры банкротства назначено на 13 апреля 2026 года.