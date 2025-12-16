Суд ввел наблюдение в отношении нижегородского производителя ягод

«Сергачский сахарный завод» ранее также был связан с Аржановым, но затем вошел в агрохолдинг «Просторы» и с конца 2024 года выиграл несколько исков к «Рассвету» о взыскании арендной платы. Заседание по рассмотрению вопроса о применении к должнику последующей процедуры банкротства назначено на 13 апреля 2026 года.