Стартап по переделке УАЗов в электрокары переключится на сборку китайского GAC

«А если это не быстрая зарядка, вообще всю ночь будешь стоять. Получается тебе не работать, — привел доводы Попков. — Поэтому с электромобилями это такая вот палка о двух концах: с одной стороны, ты вроде бы, экономишь и экологически чистый, а с другой стороны — попадаешь на деньги. И получается мартышкин труд», — заметил Попков.