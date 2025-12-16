Ричмонд
Венгерская MVM подписала контракт с Chevron на 2 млрд кубометров СПГ

Сийярто заявил, что Венгрия будет получать ежегодно по 400 миллионов кубометров СПГ в течение пяти лет.

Источник: Аргументы и факты

Венгерская энергетическая компания MVM заключила с американской корпорацией Chevron пятилетний контракт на поставку двух миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.

По его словам, в рамках соглашения Chevron будет ежегодно поставлять в Венгрию 400 миллионов кубометров СПГ, что станет беспрецедентным объёмом американского СПГ в истории венгерского энергосектора.

«Это означает, что в течение следующих пяти лет в энергосистему Венгрии дополнительно поступит 2 миллиарда кубометров СПГ из Соединённых Штатов. Такого раньше никогда не было», — подчеркнул Сийярто.

Ранее Индия заключила с США контракт на покупку более двух миллионов тонн сжиженного природного газа в год.

