Венгерская MVM подписала контракт с Chevron на 2 млрд кубометров СПГ

Венгерская энергетическая компания MVM заключила с американской корпорацией Chevron пятилетний контракт на поставку двух миллиардов кубометров сжиженного природного газа. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто на пресс-конференции в Будапеште.
По его словам, в рамках соглашения Chevron будет ежегодно поставлять в Венгрию 400 миллионов кубометров СПГ, что станет беспрецедентным объёмом американского СПГ в истории венгерского энергосектора.
«Это означает, что в течение следующих пяти лет в энергосистему Венгрии дополнительно поступит 2 миллиарда кубометров СПГ из Соединённых Штатов. Такого раньше никогда не было», — подчеркнул Сийярто.
Ранее Индия заключила с США контракт на покупку более двух миллионов тонн сжиженного природного газа в год.