Россия в октябре 2025 заняла третье место по импорту газа в Евросоюз

Евросоюз в октябре закупил у России газа на 854 млн евро.

Источник: Комсомольская правда

В октябре Россия заняла третье место по стоимости поставок газа в Евросоюз, уступив США и Алжиру, с долей 16% против 14,5% в сентябре. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Евросоюз в октябре закупил у России газа на сумму 854 млн евро. Согласно статистике, лидером по поставкам оставались США с долей 34,5% и объемом 1,85 млрд евро. На втором месте оказался Алжир с 17,6% и поставками на 940 млн евро.

В целом за период с января по октябрь 2025 года доля России в импорте газа ЕС составила 16,1%, что также является третьим показателем среди всех поставщиков. Годом ранее этот показатель был 19,5%. Общие закупки российского газа странами ЕС за этот период снизились на 2%, до 11,4 млрд евро.

Ранее KP.RU сообщал, что Евросоюз принял предварительное решение о постепенном отказе от импорта российского газа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что в результате отказа от российских энергоносителей экономика ЕС утратила лидерские позиции.

