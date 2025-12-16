Россия в октябре 2025 заняла третье место по импорту газа в Евросоюз

В целом за период с января по октябрь 2025 года доля России в импорте газа ЕС составила 16,1%, что также является третьим показателем среди всех поставщиков. Годом ранее этот показатель был 19,5%. Общие закупки российского газа странами ЕС за этот период снизились на 2%, до 11,4 млрд евро.