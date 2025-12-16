Ричмонд
+5°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стартовало производство двух новых моделей «Москвича»

На заводе «Москвич» стартовало производство кроссоверов новой линейки «М» — моделей M70 и M90. Об этом сообщила пресс-служба автопроизводителя в телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Мы открываем новую главу в истории бренда “Москвич” и запускаем в производство линейку М», — заявили представители завода.

По техническим характеристикам, предоставленным инженерами, обе новинки построены на современной платформе. Их силовую основу составят турбированные бензиновые двигатели рабочим объёмом 1,5 и 2,0 литра, которые будут работать в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.

Что касается типа привода, то кроссовер M90 изначально проектировался как полноприводный автомобиль. Модель M70 в своей стартовой комплектации будет предлагаться с передним приводом.

Ранее Life.ru сообщал, что в России официально стартовали предпродажи отечественных электромобилей под названием Атом. Автомобиль серии PT собран с применением технологий и стандартов, которые будут использоваться при массовом производстве.

Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.