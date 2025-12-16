Стартовало производство двух новых моделей «Москвича»

«Мы открываем новую главу в истории бренда “Москвич” и запускаем в производство линейку М», — заявили представители завода.
По техническим характеристикам, предоставленным инженерами, обе новинки построены на современной платформе. Их силовую основу составят турбированные бензиновые двигатели рабочим объёмом 1,5 и 2,0 литра, которые будут работать в паре с девятиступенчатой автоматической трансмиссией.
Что касается типа привода, то кроссовер M90 изначально проектировался как полноприводный автомобиль. Модель M70 в своей стартовой комплектации будет предлагаться с передним приводом.
Ранее Life.ru сообщал, что в России официально стартовали предпродажи отечественных электромобилей под названием Атом. Автомобиль серии PT собран с применением технологий и стандартов, которые будут использоваться при массовом производстве.
