Госдума во втором чтении одобрила послабления для самозанятых таксистов

Согласно законопроекту, для таких автомобилей предлагается ввести региональную квоту — не более 25% от общего числа транспортных средств, включенных в реестр легковых такси субъекта РФ. При этом автомобиль сможет быть зарегистрирован в реестре только в том случае, если он находится в собственности водителя не менее шести месяцев и используется исключительно им самим, без передачи третьим лицам.