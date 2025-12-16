Госдума во втором чтении одобрила послабления для самозанятых таксистов

Документ был доработан с учетом обращений граждан, занятых в сфере перевозок на личных автомобилях. Поправки касаются прежде всего самозанятых таксистов, чьи машины не соответствуют требованиям по локализации.
Согласно законопроекту, для таких автомобилей предлагается ввести региональную квоту — не более 25% от общего числа транспортных средств, включенных в реестр легковых такси субъекта РФ. При этом автомобиль сможет быть зарегистрирован в реестре только в том случае, если он находится в собственности водителя не менее шести месяцев и используется исключительно им самим, без передачи третьим лицам.
Предполагается, что новый порядок будет действовать до 1 января 2033 года.
Напомним, что закон о локализации автомобилей в такси был принят весной 2025 года. Он обязывает использовать в сервисах только машины российских брендов. В список Минпромторга вошли Lada и УАЗ, однако представители таксопарков считают, что эти модели не соответствуют стандартам сегмента «Комфорт+» и слишком дороги для массового обновления автопарка.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.