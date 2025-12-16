Тюменский химический гигант откроет новое производство в Перми через четыре года

Масштабный проект будет реализован в несколько этапов.
Компания СИБУР из Тобольска (Тюменская область) планирует запустить в Перми к концу 2029 года новое производство. Минимущество Прикамья утвердило проект планировки территории для размещения завода.
«Площадь зоны под новый объект СИБУРа в Пермском городском округе составляет 26,3 тысячи квадратных метров. Начало реализации проекта намечено на I квартал 2026 года, завершение — на II квартал 2029 года», — со ссылкой на опубликованные документы пишет «Коммерсант-Прикамье».
Участки земли, расположенные вдоль улицы Промышленной, находятся в собственности и аренде АО «СИБУР-Химпром» и примыкают к действующим производственным площадям. Еще один надел, который сейчас принадлежит муниципалитету, передадут заводу в пользование на основании договора аренды.
В состав нового комплекса войдут водородная компрессорная станция, объекты системы безопасности, эстакады для слива сырья с насосной, а также для налива жидкой смолы, иное технологическое оборудование. Также проектом предусмотрена установка факельной системы для утилизации аварийных газовых выбросов с их последующим сжиганием и размещение собственной азотно-воздушной станции.
