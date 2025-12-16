Тюменский химический гигант откроет новое производство в Перми через четыре года

В состав нового комплекса войдут водородная компрессорная станция, объекты системы безопасности, эстакады для слива сырья с насосной, а также для налива жидкой смолы, иное технологическое оборудование. Также проектом предусмотрена установка факельной системы для утилизации аварийных газовых выбросов с их последующим сжиганием и размещение собственной азотно-воздушной станции.