Apple и Google обяжут встроить фильтры распознавания обнажённых тел

В настоящее время Android и iOS предлагают функции предупреждения о чувствительном контенте для несовершеннолетних, однако такие ограничения можно отключить. При этом универсальных механизмов блокировки изображений обнажённого тела, работающих на уровне всей операционной системы и сторонних приложений, у Apple и Google пока нет. Инструменты родительского контроля в основном ограничены собственными сервисами компаний.