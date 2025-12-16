Apple и Google обяжут встроить фильтры распознавания обнажённых тел

По данным издания, инициатива разрабатывается в рамках обновлённой стратегии по противодействию насилию в отношении женщин. Предполагается, что технологии будут работать на уровне операционной системы и ограничивать съёмку и распространение изображений гениталий пользователями, не подтвердившими совершеннолетие. Документ с соответствующими предложениями планируется представить в ближайшие дни.
Британские власти отказались от австралийской модели, предусматривающей запрет доступа к социальным сетям для пользователей младше 16 лет. Вместо этого Лондон делает ставку на усиление встроенных механизмов защиты и предотвращение доступа детей к вредоносному контенту за счёт системных инструментов.
Министр по вопросам защиты детей Джесс Филлипс положительно оценила инициативы отдельных производителей. В частности, она отметила смартфон HMD Fuse, ориентированный на детскую аудиторию, который использует программное обеспечение HarmBlock британской компании SafeToNet для автоматического выявления и блокировки откровенных изображений.
В настоящее время Android и iOS предлагают функции предупреждения о чувствительном контенте для несовершеннолетних, однако такие ограничения можно отключить. При этом универсальных механизмов блокировки изображений обнажённого тела, работающих на уровне всей операционной системы и сторонних приложений, у Apple и Google пока нет. Инструменты родительского контроля в основном ограничены собственными сервисами компаний.
Ранее сообщалось, что пользователи iPhone, обновивших устройства до iOS 26, столкнулись с проблемой отображения фотографий, полученных с Android-устройств. При открытии таких снимков в приложении «Фото» они отображаются с выраженным красным оттенком, тогда как в режиме миниатюр цвета остаются корректными. Профильные издания связывают сбой с ошибочной интерпретацией цветовых профилей изображений, при этом временно устранить проблему позволяет повторное сохранение фото через встроенный редактор.