Депутат Панеш: ограничение процентов по микрокредитам поможет заемщикам

Депутат Госдумы, заместитель председателя комитета по бюджету и налогам Каплан Панеш объяснил принятый закон, который снижает максимальную переплату по микрозаймам.
Согласно изменениям, уже с 1 апреля 2026 года общая сумма всех платежей, включая штрафы и проценты, не может превышать сумму самого займа.
Таким образом, будет поставлен четкий барьер для стоимости кредитов.
— При этом для бизнеса закон, напротив, создает больше возможностей, увеличивая максимальную сумму займа для компаний и индивидуальных предпринимателей с 5 млн до 15 млн рублей, — сказал парламентарий Rt.
Еще одно нововведение коснется максимальной процентной ставки, она не сможет превышать 200% годовых для тех категорий заемщиков, у которых уже есть два аналогичных кредита.
Прежде чем выдать займ, микрофинансовые организации должны будут делать запросы во все бюро кредитных историй. А с 1 апреля 2027 года будет снижено количество кредитов под высокий процент до одного.
— После его возврата новый заем можно будет оформить только через четыре дня, так называемый период охлаждения, чтобы человек мог все обдумать, — пояснил депутат.
Кроме того, при получении нового кредита будет действовать период охлаждения в три дня после погашения старой задолженности.
При этом максимальная сумма кредита, которую микрофинансовые организации могут предоставлять юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, увеличится с 5 до 15 млн рублей, пишет Газета.ru.
Тем временем, эксперты отмечают, что микрокредиты больше не ассоциируются с помощью людям в сложны ситуациях. Теперь же основные отрасли, пользующиеся микрофинансовыми продуктами, включают сельское хозяйство, грузоперевозки, IT-сервисы, косметические салоны и розничную торговлю, сообщает 360.ru.
Ранее, финансовый аналитик Александр Золотов рассказал о важности финансовой подушки безопасности в современной жизни. Он советует накапливать средства на 3−6 месяцев расходов, особенно в нестабильных сферах, и правильно управлять долгами для снижения стресса, передает Царьград.