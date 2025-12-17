Нацбанк поднял курс доллара и курс евро на 17 декабря

В Национальном банке изменили курсы валют на 17 декабря, среду. В частности, в сторону понижения изменился курс российского рубля, а курс доллара и курс евро подросли.
Официальные курсы белорусского рубля по отношению к иностранным валютам Нацбанк устанавливает ежедневно. В том числе курсы доллара, евро и российского рубля, операции с которыми чаще всего совершают белорусы в банках.
На среду, 17 декабря, Национальным банком определены такие курсы валют: 1 доллар США равен 2,9345 белорусского рубля, 1 евро — 3,4501 белорусского рубля, 100 российских рублей — 3,6987 белорусского рубля.
В сравнении с курсами валют, установленными на вторник, 16 декабря, курс евро и курс доллара стали выше, а курс российского рубля понизился. Ощутимее других в сторону понижения изменился курс российского рубля.
В денежном выражении курс доллара стал выше на 0,0009 белрубля, курс евро увеличился на 0,0051 белрубля, а курс российского рубля стал ниже на 0,0052 белрубля.
Еще Нацбанк высказался о снижении ставки рефинансирования в Беларуси.
