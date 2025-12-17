Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

Данная регистрация позволяет компании производить и реализовывать на российском рынке автомобили и запчасти под этими брендами. Интересы Hyundai в РФ представляет ООО «Хендэ Мотор СНГ», чей доход за 2025 год составил 6,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,7 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте Rusprofile.
Напомним, в конце 2023 года Hyundai объявила о продаже своего завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс». Сделка была завершена в начале 2024 года, при этом производитель сохранил за собой право выкупить предприятие обратно в течение двух лет.
Ранее японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России еще один товарный знак, следует из данных Роспатента. Заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а в декабре Роспатент принял решение о её одобрении. По данным отчетности, выручка компании с 2021 года сократилась почти в 50 раз — с 332 млрд до 7,2 млрд рублей.
Главные события автопрома, тест-драйвы и советы для водителей — в разделе «Авто» на Life.ru.