Компания Hyundai зарегистрировала два товарных знака в России

Южнокорейская автомобильная компания Hyundai зарегистрировала на территории России товарные знаки Genesis и Hyundai Matrix. Соответствующие заявки, поданные в сентябре 2024 года, были одобрены Роспатентом. Об этом пишет РИА «Новости».

Источник: Life.ru

Данная регистрация позволяет компании производить и реализовывать на российском рынке автомобили и запчасти под этими брендами. Интересы Hyundai в РФ представляет ООО «Хендэ Мотор СНГ», чей доход за 2025 год составил 6,5 миллиарда рублей, а чистая прибыль — 2,7 миллиарда рублей. Информация об этом опубликована на сайте Rusprofile.

Напомним, в конце 2023 года Hyundai объявила о продаже своего завода в Санкт-Петербурге компании «Арт-Финанс». Сделка была завершена в начале 2024 года, при этом производитель сохранил за собой право выкупить предприятие обратно в течение двух лет.

Ранее японский автоконцерн Toyota зарегистрировал в России еще один товарный знак, следует из данных Роспатента. Заявка на регистрацию была подана в марте 2025 года, а в декабре Роспатент принял решение о её одобрении. По данным отчетности, выручка компании с 2021 года сократилась почти в 50 раз — с 332 млрд до 7,2 млрд рублей.

