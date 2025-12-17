Как сложилась судьба первого торгово-развлекательного центра в Кургане

Первый ТРЦ в Кургане изменил торговую карту городу.
В Кургане 20 лет назад, 16 декабря 2005 года, открылся первый в городе торгово‑развлекательный центр «КИТ». Его появление стало знаковым событием для всего местного рынка и началом эпохи ТРЦ. Об этом сообщает краевед Алексей Дедов.
«16 декабря 2005 года в Кургане открылся торгово-развлекательный центр “КИТ” — первый такой комплекс в городе. Его построила екатеринбургская компания “КИТ-Кэпитал”, — сообщается в группе курганского краеведа Алексея Дедова “Южное Зауралье: даты и события” в соцсети “ВКонтакте”.
У компании в 2007 в собственности находилось шесть таких ТРЦ в разных городах, и к 2010 она планировала увеличить число объектов до 32. Но торговые центры со стандартным наполнением особо не привлекали посетителей. В 2010 году ТЦ «КИТ» перешли под управление компании «Мост», которая перепрофилировала их в комплексы торговли товарами для строительства и ремонта под брендом «ДОМа». В том же году такой открылся в Кургане.
«Можно сказать, что предложенная первоначально концепция “молла” американского типа, когда посетители приезжают на автомобилях в расположенный в стороне от жилых кварталов ТРЦ и проводят там значительное время, занимаясь покупками и развлечениями, курганцам не подошла. Возможно, из-за невысокого уровня благосостояния и автомобилизации», — предполагает краевед.
Среди вероятных причин он называет также еще не сформировавшееся на тот момент потребительское поведение жителей. Курганцы во второй половине двухтысячных годов предпочитали шаговую доступность и небольшие заведения. Однако концепция с дачно-строительными и хозяйственно-интерьерными товарами завоевала их расположение.
После того, как в городе появился ТЦ «ДОМа», торгово-развлекательные центры стали открываться в Кургане один за другим. В 2008 году появился «ГиперСити», в 2009 — «Пушкинский», в 2013 — «Рио». Сейчас в Кургане строится очередной ТРЦ — его возводят в Заозерном. Завершение строительства запланировано на осень 2026 года.