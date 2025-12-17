Как сложилась судьба первого торгово-развлекательного центра в Кургане

У компании в 2007 в собственности находилось шесть таких ТРЦ в разных городах, и к 2010 она планировала увеличить число объектов до 32. Но торговые центры со стандартным наполнением особо не привлекали посетителей. В 2010 году ТЦ «КИТ» перешли под управление компании «Мост», которая перепрофилировала их в комплексы торговли товарами для строительства и ремонта под брендом «ДОМа». В том же году такой открылся в Кургане.