Стало известно, когда в мире могут закончиться алмазы

Между тем россиянам напомнили об очередных ограничениях со стороны Запада. Теперь гражданам РФ нельзя вывозить из Европы товары, стоимость которых превышает 300 евро. Эту ситуацию осветил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Его задержали в аэропорту Мюнхена и изъяли из багажа дорогостоящие ботинки, очки и платок.