Стало известно, когда в мире могут закончиться алмазы

Экономически рентабельных запасов алмазов в мире хватит приблизительно на 20 лет. При текущих ценах их состояние равняется 1,8 миллиарда карат. Об этом уведомил глава управления корпоративных финансов и связей с инвесторами «Алросы» Сергей Тахиев, цитирует РИА Новости.
По его данным, мировых запасов алмазов хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно. Эксперт уточнил, что более половины из них находятся в России.
«Острый дефицит алмазов мы вряд ли увидим, а вот постепенный восстановительный рост цен на них надеемся увидеть уже в ближайшем будущем», — пояснил Сергей Тахиев.
Между тем россиянам напомнили об очередных ограничениях со стороны Запада. Теперь гражданам РФ нельзя вывозить из Европы товары, стоимость которых превышает 300 евро. Эту ситуацию осветил главный тренер «Зенита» Сергей Семак. Его задержали в аэропорту Мюнхена и изъяли из багажа дорогостоящие ботинки, очки и платок.