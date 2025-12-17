Россияне массово разочаровались в китайских авто из-за поломок

В России рухнули продажи премиальных китайских авто из-за ряда причин, пишут СМИ.
Продажи ряда китайских премиальных автомобилей в России рухнули в несколько раз на фоне общего падения авторынка примерно на 18%. Об этом сообщили журналисты. Речь идет о марках из КНР, которые еще недавно стабильно входили в десятку самых популярных моделей в стране.
«На фоне общего снижения рынка примерно на 18% продажи ряда люксовых марок их КНР упали сразу в несколько раз… Владельцы таких машин жалуются на ржавеющие кузова и проблемы с электроникой», — говорится в материале «Известий».
Ранее эксперты «Авто.ру» отмечали, что присутствие китайских машин на вторичном рынке за последние годы более чем удвоилось, а первые массово завезенные модели как раз подошли к возрасту 5−7 лет, когда владельцы меняют авто. При этом уже сообщалось, что рост цен из ‑за новых правил утильсбора может сократить присутствие иностранных, в том числе китайских, брендов в России.