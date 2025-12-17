Россияне массово разочаровались в китайских авто из-за поломок

Ранее эксперты «Авто.ру» отмечали, что присутствие китайских машин на вторичном рынке за последние годы более чем удвоилось, а первые массово завезенные модели как раз подошли к возрасту 5−7 лет, когда владельцы меняют авто. При этом уже сообщалось, что рост цен из ‑за новых правил утильсбора может сократить присутствие иностранных, в том числе китайских, брендов в России.