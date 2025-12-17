Резиденты офшора на Русском острове пожертвовали Приморью 600 млн рублей

Специальные административные районы были созданы на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область) в августе 2018 года. САР — территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Создание САР нацелено на формирование благоприятных финансовых и административных условий для развития бизнеса, привлечение капиталов и инвестиций в РФ, деофшоризацию российской экономики и инфраструктурное развитие территории САР.