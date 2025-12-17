Резиденты офшора на Русском острове пожертвовали Приморью 600 млн рублей

Два резидента специального административного района (САР) на острове Русском в 2025 году пожертвовали Приморью 600 млн рублей. Средства поступили в краевой бюджет. Их распределят по проектам строительства объектов здравоохранения и катков, сообщает ИА PrimaMedia.
На очередном заседании Заксобрания 17 декабря депутаты приняли финальную корректировку бюджета 2025 года. Изменения связаны с необходимостью уточнения поступлений. В частности, на 4,2 млрд рублей увеличена сумма доходов. Из них 3,1 млрд — налоговые и неналоговые доходы, остальные 1,1 млрд рублей — безвозмездные поступления.
Как пояснила первый вице-губернатор — глава правительства Приморья Вера Щербина, 600 млн рублей поступили в виде пожертвований от международных холдинговых компаний — резидентов САР на Русском.
«Пожертвовали два резидента по 300 млн рублей», — уточнила председатель правительства.
Данные средства решено направить на строительство семи объектов адресной инвестиционной программы Приморского края.
В частности, их распределят на строительство подразделения Владивостокской детской поликлиники № 5, подразделения в Трудовом поликлиники № 9, строительство поликлиники в селе Лазо, больничного комплекса в Надеждинском районе, реконструкцию здания отделения сопровождаемого проживания для КГАУСО «Уссурийский реабилитационный центр для лиц с умственной отсталостью», а также на возведение ледового катка в Кавалерово и крытого катка в Дальнегорске.
По данным Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики, по состоянию на сентябрь 2025 года число резидентов САР на острове Русский во Владивостоке достигло 131 компании. Совокупные активы компаний составляют 5,5 трлн рублей.
Специальные административные районы были созданы на островах Русский (Приморский край) и Октябрьский (Калининградская область) в августе 2018 года. САР — территория с гибким режимом налогового и валютного регулирования для компаний, принявших решение о переводе из иностранной юрисдикции в российскую. Создание САР нацелено на формирование благоприятных финансовых и административных условий для развития бизнеса, привлечение капиталов и инвестиций в РФ, деофшоризацию российской экономики и инфраструктурное развитие территории САР.
Объем «вернувшихся» в Россию активов благодаря САР на острове Русский превысил 5,5 трлн рублей.