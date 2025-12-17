Субсидии на переселение из районов Крайнего Севера получили 155 семей

В Красноярском крае субсидии на переселение из районов Крайнего Севера в 2025 году получили 155 семей. Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат завершена, план года выполнен. Отметим, что переселение в территории с более благоприятными климатическими условиями проводится за счет федерального и краевого бюджетов.
В этом году получателями выплат стали жители Таймыра, Норильска, Туруханского района, Эвенкии, а также муниципальных округов: Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского.
Право на получение жилищных субсидий имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет. Еще одно условие — они не должны иметь в собственности жилье за пределами районов Крайнего Севера. Средний размер социальной выплаты на семью из двух человек составляет около 5,5 миллионов рублей. Однако к этой сумме можно добавить собственные средства и приобрести жилье в любом регионе страны.