Субсидии на переселение из районов Крайнего Севера получили 155 семей

Средний размер выплаты на семью из двух человек составил около 5,5 миллионов.

Источник: Комсомольская правда

В Красноярском крае субсидии на переселение из районов Крайнего Севера в 2025 году получили 155 семей. Выдача свидетельств о предоставлении социальных выплат завершена, план года выполнен. Отметим, что переселение в территории с более благоприятными климатическими условиями проводится за счет федерального и краевого бюджетов.

В этом году получателями выплат стали жители Таймыра, Норильска, Туруханского района, Эвенкии, а также муниципальных округов: Богучанского, Енисейского, Кежемского, Мотыгинского.

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет. Еще одно условие — они не должны иметь в собственности жилье за пределами районов Крайнего Севера. Средний размер социальной выплаты на семью из двух человек составляет около 5,5 миллионов рублей. Однако к этой сумме можно добавить собственные средства и приобрести жилье в любом регионе страны.