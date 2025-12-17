Субсидии на переселение из районов Крайнего Севера получили 155 семей

Право на получение жилищных субсидий имеют граждане со стажем работы в районах Крайнего Севера не менее пятнадцати лет. Еще одно условие — они не должны иметь в собственности жилье за пределами районов Крайнего Севера. Средний размер социальной выплаты на семью из двух человек составляет около 5,5 миллионов рублей. Однако к этой сумме можно добавить собственные средства и приобрести жилье в любом регионе страны.