В Кургане выставили на продажу магазин брендовой одежды

Ранее в Кургане уже выставляли на продажу крупные объекты элитной коммерческой недвижимости. На улице Володарского, 65 продается здание под гостиничный комплекс или торговый центр за 180 млн рублей, а до этого было объявлено о продаже двухуровневого офиса в ЖК «Резиденция» на улице Коли Мяготина за 35 млн рублей.