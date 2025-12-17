В Кургане закрывается магазин итальянского бренда.
В Кургане выставили на продажу магазин брендовой одежды, расположенный в центре города возле Горсада. Объявление опубликовано на популярном сайте.
«Продается магазин по улице Ленина, 21. Огромные окна, высокие потолки. Площадь 233 квадратных метра. Цена 40 миллионов за все», — указано в объявлении на популярном сайте.
Согласно данным сервиса 2Gis, в доме находится магазин брендовой итальянской одежды Benneton. С чем связана продажа, в объявлении не уточняется.
Ранее в Кургане уже выставляли на продажу крупные объекты элитной коммерческой недвижимости. На улице Володарского, 65 продается здание под гостиничный комплекс или торговый центр за 180 млн рублей, а до этого было объявлено о продаже двухуровневого офиса в ЖК «Резиденция» на улице Коли Мяготина за 35 млн рублей.