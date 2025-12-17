Семейный курорт построят в Приморье: где будет находиться

«Федеральных денег мы привлекли 4 млрд», — отметила на заседании бюджетного комитета Заксобрания региона первый вице-губернатор Вера Щербина.
Как уточнила министр финансов Анна Харченко, в проект бюджета на 2026 год уже заложено 1,51 млрд рублей на создание объекта. Большая часть этих средств — почти 997 миллионов — поступит из федерального центра в рамках программы развития центров экономического роста, остальное добавит краевой бюджет. Министр спорта Жан Кузнецов пояснил, что курорт займет 14 гектаров земли, где ранее располагалась краевая спортивная база.
История территории насчитывает десятилетия: базу построили в 1988 году для подготовки к Олимпиаде, позже она использовалась как детский лагерь, а затем была законсервирована. Попытки реконструировать ее через ГЧП ранее не увенчались успехом. Новый импульс проекту дало соглашение, подписанное правительством края с Минвостокразвития России в рамках программы «Дальневосточная концессия». Как отмечали в ведомстве, такой подход модернизации старых объектов эффективнее освоения земель «с нуля».
Планируется, что на территории появятся гостиницы и апартаменты на 600 человек, спортивные объекты, зоны отдыха и амфитеатр. Проект создаст 280 рабочих мест. Новый курорт потенциально сможет компенсировать дефицит качественных мест отдыха, образовавшийся после конфискации у экс-депутата Госдумы Сергея Сопчука соседнего комплекса «Маяк», который был передан ВДЦ «Океан».
Напомним, ранее сообщилось, что на Шаморе построят курорт за 100 млрд рублей.