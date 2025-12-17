Семейный курорт построят в Приморье: где будет находиться

История территории насчитывает десятилетия: базу построили в 1988 году для подготовки к Олимпиаде, позже она использовалась как детский лагерь, а затем была законсервирована. Попытки реконструировать ее через ГЧП ранее не увенчались успехом. Новый импульс проекту дало соглашение, подписанное правительством края с Минвостокразвития России в рамках программы «Дальневосточная концессия». Как отмечали в ведомстве, такой подход модернизации старых объектов эффективнее освоения земель «с нуля».