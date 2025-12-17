Новым собственником торгового центра «Школьная» стал бизнесмен из Хабаровска

Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, по версии следствия, не ранее 1990 года Александр Ясин создал преступное сообщество, которое совершало тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке. С 2004 года группа действовала через компании «Буше» и «Спортинвест», а также другие подконтрольные ей юрлица. Участники ОПС сдавали в аренду площади на улицах Спортивная и Фадеева во Владивостоке, не предназначенные для этих целей.