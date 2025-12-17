Новым собственником торгового центра «Школьная» стал бизнесмен из Хабаровска

Семья авторитетного бизнесмена, которого следствие считает лидером ОПГ «Трифоновские», Александра Ясина продолжает терять активы. В конце октября сменился собственник компании «ПримАрендТорг» (до реорганизации в 2022 году — ООО «ВладАренТорг»), которая управляет торговым центром «Школьная» на улице Борисенко. Новым владельцем компании стал хабаровский бизнесмен Марк Косач, владелец отеля «Лотос» и ресторана «Русский» в бывшей столице ДФО, сообщает ИА PrimaMedia.
ООО «ПримАрендТорг» было создано в 2017 году во Владивостоке. Заявленная отрасль — «аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». Финансовые показатели компании не впечатляют — выручка в размере 33,7 млн рублей и чистая прибыль 9,5 млн рублей по итогам 2024 года.
По данным ЕГРЮЛ, учредителями «ПримАрендТорга» выступали Александр Ясин (50%), Евгений Сысоев (47,5%) и Роман Сысоев (2,5%). Затем Александр Ясин консолидировал 100% капитала в свих руках, после чего передал актив дочери Надежде Ясиной.
31 октября 2025 года у «ПримАрендТорга» сменился собственник — 100% капитала перешли от Надежды Ясиной к хабаровскому ООО «МЛ-2», владельцем которого является Марк Косач. При этом руководителем «ПримАрендТорга» осталась Дарья Гамзина. Это первый актив Косача, выступавшего соучредителем Хабаровской региональной общественной организации «Федерация смешанного боевого единоборства (ММА)», за пределами Хабаровского края.
По данным ЕГРЮЛ, Александр Ясин на данный момент остается совладельцем ООО «Буше» (38,88%), которое управляло рынком на Спортивной во Владивостоке. Правда, в отношении этой компании был введена процедура банкротства, на данном этапе действует конкурсное производство.
Как ранее сообщало ИА PrimaMedia, по версии следствия, не ранее 1990 года Александр Ясин создал преступное сообщество, которое совершало тяжкие и особо тяжкие преступления в сфере экономики, с использованием земельных участков рекреационного назначения в городе Владивостоке. С 2004 года группа действовала через компании «Буше» и «Спортинвест», а также другие подконтрольные ей юрлица. Участники ОПС сдавали в аренду площади на улицах Спортивная и Фадеева во Владивостоке, не предназначенные для этих целей.