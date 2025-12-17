Условия труда семейных людей и предпенсионеров улучшат в Хабаровском крае

На заседании краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Артёма Мельникова подвели итоги работы за 2025 год и утвердили приоритетные направления на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.