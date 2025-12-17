Условия труда семейных людей и предпенсионеров улучшат в Хабаровском крае

На заседании краевой трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений под председательством вице-губернатора Артёма Мельникова подвели итоги работы за 2025 год и утвердили приоритетные направления на 2026 год. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Хабаровского края.
Одной из главных задач следующего года станет внедрение Корпоративного демографического стандарта. Он призван создать благоприятные условия для повышения рождаемости и поддержки семей с детьми непосредственно на предприятиях региона.
Особое внимание комиссия уделит контролю за исполнением «майских» указов Президента России в части повышения заработной платы отдельных категорий работников. Также планируется активно распространять лучшие практики социальной поддержки персонала, включая работников с семейными обязанностями и граждан предпенсионного возраста.
Продолжится работа по внедрению на производствах технологий, направленных на сохранение здоровья сотрудников. Все ключевые направления закреплены в новом трёхстороннем соглашении между правительством края, профсоюзами и объединением работодателей на 2026−2028 годы.
Вице-губернатор Артём Мельников отметил, что Президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал важность партнёрства власти, работодателей и профсоюзов. В Хабаровском крае именно трёхсторонняя комиссия стала эффективной площадкой для конструктивного диалога и поиска решений, отвечающих интересам всех сторон.
В ходе заседания наградили работодателей, отличившихся в трудоустройстве участников чемпионатов «Абилимпикс» и вошедших в число лучших по всероссийскому рейтингу. Награды получили региональное отделение ВОРДИ, организация «Солнечный дом» и 301-й военный клинический госпиталь.