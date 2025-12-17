Пассажиропоток новосибирских троллейбусов и трамваев вырос на 6,5 млн

В частности, троллейбусы перевезли более 54 млн пассажиров, а трамваи — более 23 млн. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.
Эти показатели подтверждают растущий интерес горожан к электрическому транспорту, и власти города продолжают работать над его обновлением, улучшая комфорт и удобство для пассажиров.
В этом году был завершён перевод 10 из 14 троллейбусных маршрутов на новые машины марки «Горожанин». Эти троллейбусы обеспечивают более комфортные и надёжные поездки для жителей города.
Кроме того, продолжается работа по обновлению трамвайного парка. Кузова моделей Т-701 из Беларуси, которые поступили в эксплуатацию, соответствуют современным требованиям и отлично себя зарекомендовали в условиях сибирского климата.