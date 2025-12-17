Ричмонд
Пассажиропоток новосибирских троллейбусов и трамваев вырос на 6,5 млн

За 11 месяцев 2025 года пассажиропоток горэлектротранспорта в Новосибирске составил более 77,5 млн человек, что на 6,5 млн больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Источник: Мэрия Хабаровска

В частности, троллейбусы перевезли более 54 млн пассажиров, а трамваи — более 23 млн. Об этом сообщает мэр Новосибирска Максим Кудрявцев.

Эти показатели подтверждают растущий интерес горожан к электрическому транспорту, и власти города продолжают работать над его обновлением, улучшая комфорт и удобство для пассажиров.

В этом году был завершён перевод 10 из 14 троллейбусных маршрутов на новые машины марки «Горожанин». Эти троллейбусы обеспечивают более комфортные и надёжные поездки для жителей города.

Кроме того, продолжается работа по обновлению трамвайного парка. Кузова моделей Т-701 из Беларуси, которые поступили в эксплуатацию, соответствуют современным требованиям и отлично себя зарекомендовали в условиях сибирского климата.