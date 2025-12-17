Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры

Адвокаты Лурье подчеркнули, что поведение артистки при оформлении сделки не свидетельствовало о том, что она находилась под давлением или не осознавала своих действий. По их словам, Долина вносила правки в договор, добиваясь сохранения за собой пианино и концертного стула, самостоятельно написала расписку о получении части средств и объясняла продажу желанием купить более просторное жилье. Сделка, как отмечается, длилась около полутора месяцев и не носила спешного характера.