Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры

Покупательница квартиры народной артистки России Ларисы Долиной Полина Лурье обратилась в суд с требованием о принудительном выселении певицы из спорного жилья. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на судебное заседание, на котором рассматривается жалоба по делу о продаже квартиры.
Во встречном иске Лурье указала, что сделка была полностью завершена: деньги за квартиру переданы продавцу в полном объеме, а право собственности оформлено в соответствии с законом. Несмотря на это, по словам покупательницы, Долина до сих пор не освободила жилплощадь.
Представители Лурье заявили, что решения предыдущих судов привели к необоснованному обогащению одной из сторон: средства оказались у мошенников, тогда как покупательница осталась без квартиры и без компенсации. Также защита напомнила, что сама Долина при заключении сделки сообщала, что продаваемая квартира не является ее единственным жильем — у нее есть еще одна квартира в Москве и загородный дом.
Адвокаты Лурье подчеркнули, что поведение артистки при оформлении сделки не свидетельствовало о том, что она находилась под давлением или не осознавала своих действий. По их словам, Долина вносила правки в договор, добиваясь сохранения за собой пианино и концертного стула, самостоятельно написала расписку о получении части средств и объясняла продажу желанием купить более просторное жилье. Сделка, как отмечается, длилась около полутора месяцев и не носила спешного характера.
Защита певицы, в свою очередь, сослалась на материалы уголовного дела, согласно которым мошенники, обманувшие Долину, получили реальные сроки. По словам адвокатов, артистка находилась в заблуждении и считала, что участвует в некой «специальной операции», полагая, что государство аннулирует сделку после задержания преступников. Они также заявили, что у Долиной нет достаточных средств для возврата денег, и компенсировать ущерб должны именно мошенники.
Прокуратура выступила против принудительного выселения артистки и возврата квартиры Лурье. Вместе с тем представитель ведомства заявил, что суды допустили нарушение, отказав покупательнице в денежной компенсации, и попросил Верховный суд взыскать с Ларисы Долиной в пользу Полины Лурье 112 млн рублей, полученных за квартиру.
