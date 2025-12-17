Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по вводу жилья

За 11 месяцев в регионе ввели более 2 млн квадратных метров жилых помещений.

Источник: Комсомольская правда

Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему ввода жилья за 11 месяцев 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написал независимый аналитик Сергей Николаев.

По данным Росстата, в регионе с января по ноябрь ввели 2 млн 41 тысячи квадратных метров жилых помещений, в том числе 1 млн 43 тысячи «квадратов» населением область. На многоквартирные дома пришлось 998 тысяч квадратных метров.

— В текущем рейтинге регионов по суммарному объему ввода жилья Новосибирская область сохранила 10 место, по МКД осталась на 7 позиции, а по ИЖС спустилась с 13 на 14 место, — указал аналитик.