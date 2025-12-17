Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по вводу жилья

По данным Росстата, в регионе с января по ноябрь ввели 2 млн 41 тысячи квадратных метров жилых помещений, в том числе 1 млн 43 тысячи «квадратов» населением область. На многоквартирные дома пришлось 998 тысяч квадратных метров.