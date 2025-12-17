Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по вводу жилья

Новосибирская область вошла в десятку регионов-лидеров по объему ввода жилья за 11 месяцев 2025 года. Об этом в своем Telegram-канале написал независимый аналитик Сергей Николаев.
По данным Росстата, в регионе с января по ноябрь ввели 2 млн 41 тысячи квадратных метров жилых помещений, в том числе 1 млн 43 тысячи «квадратов» населением область. На многоквартирные дома пришлось 998 тысяч квадратных метров.
— В текущем рейтинге регионов по суммарному объему ввода жилья Новосибирская область сохранила 10 место, по МКД осталась на 7 позиции, а по ИЖС спустилась с 13 на 14 место, — указал аналитик.