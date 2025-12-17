Все коммунальные услуги отключили на владивостокской улице без объяснения причин

Абонентам отключили отопление, электричество и всё водоснабжение. Так, жилица дома № 30 пишет, что 16 декабря около 16:00 перестал поступать теплоноситель в батареи и пропала горячая вода, в 21:00 дом обесточило, а утром 17 декабря граждане обнаружили, что отключили и холодную воду.
Последнее сообщение в чате мэра об отсутствии коммунальных ресурсов в домах на улице Карьерной появилось в 12:25. До аварийной службы дозвониться людям не удалось.
В жалобах горожане указывают, что отключение горячей воды и отопления произошло в период распространения респираторных инфекций, в квартирах мёрзнут болеющие ОРВИ дети. Температура воздуха минувшей ночью опускалась во Владивостоке до −14…-16 °С, сегодня температурный максимум ожидается в пределах −7…-10 °С.
Негатив жителей усиливается на фоне затяжных дорожных и земляных работ, которые проводили в этом году на улице Карьерной. Здесь перекладывали сети водоотведения для военной части, также в этом районе меняли теплотрассу. Местные жители испытывали колоссальные неудобства в связи с ремонтом, на улице Карьерной и соседней Снеговой сохранялись едва ли не круглосуточные дорожные заторы, автомобили не могли разъехаться, таксисты не принимали заказы на Карьерную и Снеговую, а если и принимали, то по существенно завышенным ценам. Однако улучшения в обеспечении теплоносителем и горячей водой местные абоненты не заметили.