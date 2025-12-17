Все коммунальные услуги отключили на владивостокской улице без объяснения причин

Негатив жителей усиливается на фоне затяжных дорожных и земляных работ, которые проводили в этом году на улице Карьерной. Здесь перекладывали сети водоотведения для военной части, также в этом районе меняли теплотрассу. Местные жители испытывали колоссальные неудобства в связи с ремонтом, на улице Карьерной и соседней Снеговой сохранялись едва ли не круглосуточные дорожные заторы, автомобили не могли разъехаться, таксисты не принимали заказы на Карьерную и Снеговую, а если и принимали, то по существенно завышенным ценам. Однако улучшения в обеспечении теплоносителем и горячей водой местные абоненты не заметили.