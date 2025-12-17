В России определили вероятный курс доллара к рублю через 20 лет: каким он будет

Между тем стало известно, когда в мире закончатся запасы алмазов. По данным «Алросы», их хватит приблизительно на 20 лет. При текущих ценах их состояние равняется 1,8 миллиарда карат. Стоит уточнить, мировых запасов алмазов хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно.