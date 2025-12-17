В России определили вероятный курс доллара к рублю через 20 лет: каким он будет

На текущий момент один доллар равен 79,05 российского рубля. По прогнозам властей, к 2042 году курс существенно изменится. Как свидетельствуют материалы к официальному Бюджетному прогнозу РФ, доллар вырастет до 133,1 рубля. Данные приводит ТАСС.
Так, в 2026 году курс должен составить 92,2 рубля. К 2030 году, как ожидается, доллар поднимется до 104,9 рубля.
Прогнозы строятся на основе разницы в инфляции, а также с учетом процентных ставок.
Между тем стало известно, когда в мире закончатся запасы алмазов. По данным «Алросы», их хватит приблизительно на 20 лет. При текущих ценах их состояние равняется 1,8 миллиарда карат. Стоит уточнить, мировых запасов алмазов хватит на 20 лет при добыче в 90 миллионов карат ежегодно.