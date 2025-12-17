Неожиданно стало известно, на сколько лет миру хватит алмазов

Мировые запасы экономически рентабельных алмазов оцениваются в 1,8 млрд карат. При текущих объемах добычи этого ресурса хватит примерно на 20 лет, сообщил начальник управления корпоративных финансов и связей с инвесторами АЛРОСА Сергей Тахиев.
При уровне добычи около 90 млн карат в год существующие запасы будут исчерпаны в течение двух десятилетий. Вместе с тем при сценарии постепенного сокращения добычи срок их использования может увеличиться до 50−60 лет и более. Резкого дефицита на рынке в ближайшей перспективе не ожидается, однако ценовая динамика, по оценкам специалистов, будет идти вверх.
Уже сейчас фиксируется рост спроса на отдельные категории алмазов. Это создает предпосылки для постепенного повышения цен и поддерживает восстановление глобального рынка драгоценных камней. Существенную роль в этом процессе играет конечный спрос со стороны покупателей ювелирных изделий, в том числе на ключевых рынках за пределами Европы.
Более половины экономически рентабельных запасов алмазов сосредоточено в России. По оценкам профильных ведомств, российские недра содержат до 45% мировых запасов. Остальная часть приходится преимущественно на страны Африки.
По итогам 2024 года Россия сохранила статус крупнейшей алмазодобывающей страны мира, обеспечив около 32% глобальной добычи. На втором месте расположилась Ботсвана с долей порядка 24%. Крупнейшими импортерами алмазов стали Индия и Объединенные Арабские Эмираты, на которые пришлось 40% и 29% мирового импорта соответственно.
