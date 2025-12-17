Неожиданно стало известно, на сколько лет миру хватит алмазов

При уровне добычи около 90 млн карат в год существующие запасы будут исчерпаны в течение двух десятилетий. Вместе с тем при сценарии постепенного сокращения добычи срок их использования может увеличиться до 50−60 лет и более. Резкого дефицита на рынке в ближайшей перспективе не ожидается, однако ценовая динамика, по оценкам специалистов, будет идти вверх.