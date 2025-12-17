Доцент Балынин: ключевую ставку могут понизить 19 декабря до 15.5%

«Вариант с сохранением ставки на уровне 16,5% считаю крайне маловероятным (3%). Аналогично, на мой взгляд, низкая вероятность (3%) того, что в декабре ключевая ставка опустится ниже 15%. Я думаю, что на следующем заседании ключевая ставка будет снижена, вероятнее всего (55%), на 1 п.п. (до 15,5%). Соответственно, по моему мнению, вероятность сценария со снижением на 1,5 п.п. — 39%», — сказал он.