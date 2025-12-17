Доцент Балынин: ключевую ставку могут понизить 19 декабря до 15.5%

ЦБ может понизить ключевую ставку 19 декабря до 15,5%. таким прогнозом поделился с aif.ru доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин.
«Совет директоров Банка России своим решением 6 июня о снижении ключевой ставки с 21% до 20% начал переход к смягчению денежно-кредитной политики. На последующих заседаниях ставка всегда снижалась: в июле — до 18%, в сентябре — до 17%, в октябре — до 16,5%», — отметил экономист.
Эксперт поделился мнением, что эта тенденция сохранится.
«Вариант с сохранением ставки на уровне 16,5% считаю крайне маловероятным (3%). Аналогично, на мой взгляд, низкая вероятность (3%) того, что в декабре ключевая ставка опустится ниже 15%. Я думаю, что на следующем заседании ключевая ставка будет снижена, вероятнее всего (55%), на 1 п.п. (до 15,5%). Соответственно, по моему мнению, вероятность сценария со снижением на 1,5 п.п. — 39%», — сказал он.
По словам Балынина, снижение ключевой ставки будет наблюдаться и в 2026—2027 гг., процесс будет плавным и постепенным.
«Думаю, что на февральском заседании ключевая ставка будет либо сохранена, либо снижена символически на 0,5 п.п. Однако, чем меньше уровень снижения ключевой ставки на декабрьском заседании, тем выше вероятность более активной нисходящей корректировки её значения в феврале 2026 года», — добавил он.
Ранее эксперт Юлия Хандошко заявила, что Центральный банк России продолжит умеренное снижение ключевой ставки, избегая резких шагов.