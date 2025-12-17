Выяснилось, что рейтинг Euroclear оказался под угрозой из-за российских активов

Агентство обращает внимание на риск возможных несоответствий по срокам обязательств и активов в балансе Euroclear. Такая ситуация может возникнуть, если обязательства перед Банком России будут признаны подлежащими выплате, а правовые и ликвидные механизмы защиты окажутся недостаточными. В то же время базовый сценарий Fitch предполагает, что при дальнейшем продвижении инициативы ЕС Euroclear получит комплексные защитные меры, которые позволят сохранить текущий рейтинг.