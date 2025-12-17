Выяснилось, что рейтинг Euroclear оказался под угрозой из-за российских активов

Рейтинговое агентство Fitch Ratings перевело бельгийский Euroclear Bank в список Rating Watch Negative — рейтинг под наблюдением с негативными ожиданиями. Причиной названы возросшие юридические и ликвидные риски на фоне планов Евросоюза задействовать замороженные активы Банка России для финансирования Украины.
Решение затронуло долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding, которые пока сохраняются на уровне AA. Под наблюдение также попали краткосрочный рейтинг дефолта эмитента F1+ и рейтинги долговых обязательств. В Fitch указали, что вероятность ухудшения ситуации остается низкой, однако заметно выросла.
Агентство обращает внимание на риск возможных несоответствий по срокам обязательств и активов в балансе Euroclear. Такая ситуация может возникнуть, если обязательства перед Банком России будут признаны подлежащими выплате, а правовые и ликвидные механизмы защиты окажутся недостаточными. В то же время базовый сценарий Fitch предполагает, что при дальнейшем продвижении инициативы ЕС Euroclear получит комплексные защитные меры, которые позволят сохранить текущий рейтинг.
Речь идет о схеме, обсуждаемой в Евросоюзе, согласно которой около €210 млрд российских активов, замороженных в европейской юрисдикции, планируется использовать в качестве обеспечения беспроцентных кредитов Украине. Возврат таких средств возможен только при условии выплаты Россией репараций. Договоренности внутри ЕС до сих пор не достигнуты. Наиболее жесткую позицию занимает Бельгия, где хранится значительная часть активов. Опасения по юридическим последствиям также выражают Болгария, Италия, Мальта, Чехия, Венгрия и Словакия.
12 декабря Евросоюз принял решение о бессрочной заморозке российских активов. В тот же день Банк России подал иск к Euroclear в Арбитражный суд Москвы. Сумма заявленных требований превышает 18 трлн руб.
По данным источников, знакомых с позицией истца, регулятор настаивает, что заблокированные активы и резервы являются федеральной собственностью. В иске указывается на злоупотребление правом и нарушение публичного порядка со стороны Euroclear. Размер убытков Банка России по состоянию на 1 декабря оценен в €200,1 млрд, включая €181,46 млрд прямого ущерба и €18,64 млрд упущенной выгоды.
Москва ранее неоднократно заявляла, что любые операции с замороженными активами будет расценивать как воровство и оставляет за собой право на ответные меры.
Читайте также: Полина Лурье потребовала в Верховном суде силой выселить Долину из квартиры.