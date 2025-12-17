Раскрыто, кому отойдет трехэтажная квартира художника Сафронова у Кремля

Стали известны подробности об одной из самых необычных квартир в центре Москвы, владельцем которой является народный художник РФ Никас Сафронов. Жилье с видом на Кремль занимает три верхних этажа дома 1920-х годов постройки и по своему наполнению больше напоминает частный музей.
Дом, где проживает художник, был возведен по проекту архитектора Алексея Щусева. В разное время здесь жили известные деятели культуры — Василий Качалов, Иван Москвин, Марис Лиепа, а также Федор Бондарчук. Доступ в здание ограничен: вход в подъезд осуществляется через охрану с обязательной проверкой.
Квартира Сафронова расположена сразу на трех уровнях. Каждый этаж выполнен в отдельной стилистике: от современной классики до готики и хай-тека. Внутреннее пространство заполнено предметами искусства, антиквариатом и памятными вещами. На стенах — многочисленные фотографии с мировыми знаменитостями, среди которых актеры, режиссеры, политики и музыканты.
Жилое пространство разделено функционально. Личную зону художник ограничивает, а основное общение с гостями проходит в гостиной, где размещены новые работы автора. В квартире собрана обширная библиотека, книги для которой привозились из разных стран. Отдельное место занимает зимний сад с панорамным видом на Кремль. Он выполняет не только декоративную функцию, но и служит элементом климатической системы квартиры, поддерживая постоянную температуру и насыщая помещения воздухом.
Интерьеры дополняют витражные двери с изображениями самого художника и его окружения, а также росписи на стенах, где угадываются лица друзей и знакомых. Обстановка создавалась на протяжении более 11 лет. За это время интерьер неоднократно переделывался, убирались элементы, которые со временем переставали устраивать владельца.
Второй этаж отведен под гостевые комнаты. Здесь размещены антикварные предметы мебели, включая кровать, связанная с именем Марии-Антуанетты, и массивный стол, приписываемый эпохе Наполеона. В интерьере также находятся уникальные шахматы, подаренные Вилли Токаревым, и многочисленные памятные подарки от известных людей — от спортивных реликвий до охотничьих трофеев.
Бытовая часть квартиры устроена без излишеств. Продуктов в холодильниках немного, питание вне дома является привычным форматом. В запасе — базовые продукты, мед с собственной пасеки и минимальный набор для перекуса.
В ближайшее время в квартире может начаться очередной ремонт. На верхнем уровне выявлены технические проблемы, связанные с кровлей и системой вентиляции, допущенные на этапе строительства.
При этом художник уже определился с дальнейшей судьбой жилья. После его ухода из жизни квартира должна перейти в собственность города. Планируется, что в будущем здесь будет открыт музей, доступный для посетителей.
