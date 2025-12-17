Раскрыто, кому отойдет трехэтажная квартира художника Сафронова у Кремля

Интерьеры дополняют витражные двери с изображениями самого художника и его окружения, а также росписи на стенах, где угадываются лица друзей и знакомых. Обстановка создавалась на протяжении более 11 лет. За это время интерьер неоднократно переделывался, убирались элементы, которые со временем переставали устраивать владельца.