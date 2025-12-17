Банки повышают ставки по вкладам: эксперт назвала причину

Она напомнила, что средняя максимальная ставка по депозитам в топ-10 крупнейших банков достигла 15,63% годовых, тогда как во второй половине ноября она не превышала 15,4%, сообщает ИА DEITA.RU.
Кроме того, тенденция роста ставок, наблюдавшаяся этой осенью преимущественно для премиальных клиентов, в начале декабря сменилась небольшим общим повышением ставок для всех клиентов.
В некоторых банках, таких как Московский кредитный банк и Газпромбанк, все ещё можно открыть вклад с ставкой выше 16% годовых, однако только на ограниченные сроки — максимум 3−4 месяца.
Стоит также отметить, что некоторые представители топ-20 банков, несмотря на более низкие ставки по вкладам для физических лиц, используют дополнительные предложения для своих клиентов или участников экосистемы, предоставляя им надбавку к процентам — как минимум 1−3 процентных пункта.
«Можно ли сделать вывод, что из динамики ставок по вкладам и накопительным счетам можно предположить, что 19 декабря ЦБ РФ в лучшем случае ожидает очень небольшого снижения ключевой ставки, а в худшем — паузы в ее снижении? По нашему мнению, текущая динамика ставок не содержит ясных прогнозов по решению Центробанка 19 декабря. Скорее всего, рост ставок связан с конкуренцией между банками и борьбой за клиентов», — отметила Мильчакова.
Эксперт прогнозирует, что 19 декабря ЦБ РФ не остановит снижение и, скорее всего, снизит ключевую ставку ещё на 0,5 процентных пункта — до 16% годовых. А в 2026 году на фоне продолжения снижения «ключа» банки начнут значительно снижать процентные ставки по вкладам, достигая однозначных значений к концу года.