Банки повышают ставки по вкладам: эксперт назвала причину

«Можно ли сделать вывод, что из динамики ставок по вкладам и накопительным счетам можно предположить, что 19 декабря ЦБ РФ в лучшем случае ожидает очень небольшого снижения ключевой ставки, а в худшем — паузы в ее снижении? По нашему мнению, текущая динамика ставок не содержит ясных прогнозов по решению Центробанка 19 декабря. Скорее всего, рост ставок связан с конкуренцией между банками и борьбой за клиентов», — отметила Мильчакова.