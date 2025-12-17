В России спрогнозировали курс доллара на много лет вперед

В последующие несколько лет ожидается рост курса доллара.
Курс доллара США по официальному Бюджетному прогнозу РФ может вырасти к 2042 году до 133,1 рубля. К такому выводу пришли журналисты, проанализировав данные. Согласно расчетам, в 2026 году среднегодовой курс ожидается на уровне 92,2 рубля, в 2030 году — 104,9 рубля, в 2036 году — 118 рублей.
«В 2026 году среднегодовой курс американской валюты должен составить 92,2 рубля, в 2030 году — 104,9 рубля, спустя еще шесть лет — 118 рублей, а в 2042 году — 133,1 рубля», — следует из прогнозов. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на данные бюджетного прогноза.
По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаила Зельцера, прогнозируемый курс рубля к 2042 году примерно на две трети соответствует среднегодовой девальвации около 4%, что близко к целевому уровню инфляции. При этом эксперт подчеркнул, что данные по прогнозу еще могут измениться. Этого же мнения придерживается и глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она уточнила, что на курс рубля в горизонте до 2042 года будут влиять внешнеполитические риски, состояние сырьевых рынков, параметры денежно-кредитной политики, динамика ВВП, торговый баланс и не только.
Ранее министр финансов Антон Силуанов заявлял, что сложившийся сейчас диапазон курса рубля соответствует параметрам экономики и может сохраниться, так как опирается на сбалансированный платежный баланс. Глава Минэкономразвития Максим Решетников сообщал, что в апреле 2026 года прогноз по курсу будет пересмотрен в сторону укрепления: в декабре ожидался уровень около 82 рублей за доллар при фактическом курсе 77,46 рубля на 3 декабря.
Ранее эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев выразил мнение, что для россиян комфортным мог бы стать курс доллара в диапазоне от 23 до 45 рублей, сообщает RT. Прогнозы на несколько лет вперед делали и в Минфине, сообщает MK.RU.