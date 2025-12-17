В России спрогнозировали курс доллара на много лет вперед

По оценке эксперта по фондовому рынку «БКС мир инвестиций» Михаила Зельцера, прогнозируемый курс рубля к 2042 году примерно на две трети соответствует среднегодовой девальвации около 4%, что близко к целевому уровню инфляции. При этом эксперт подчеркнул, что данные по прогнозу еще могут измениться. Этого же мнения придерживается и глава аналитического департамента «Цифра брокер» Наталия Пырьева. Она уточнила, что на курс рубля в горизонте до 2042 года будут влиять внешнеполитические риски, состояние сырьевых рынков, параметры денежно-кредитной политики, динамика ВВП, торговый баланс и не только.