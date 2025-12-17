Бастрыкин потребовал найти виновных в протечке крыши дома в Челябинске

Речь идёт о доме по улице Тяговая в микрорайоне Чурилово в Тракторозаводском районе города. Его жильцы написали в соцсети, что в течение двух лет кровля здания, построенного более 50 лет назад, повреждена и регулярно протекает. В результате после дождей вся вода оказывается в квартирах, из-за чего в них появилась плесень и неприятный запах.